ثلاثة جرحى في إطلاق نار داخل مدرسة بجنوب تايلاند وتوقيف المنفّذ

أطلقت الشرطة التايلاندية النار على مسلح هاجم مدرسة بجنوب تايلاند متسببا بجرح امرأة وطفلين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.وقال مكتب التحقيقات المركزي التايلاندي في بيان إن "الشرطة أطلقت النار على المشتبه به في حادثة إطلاق النار في هات ياي"، وذلك بعد أن أُعلِن في وقت سابق عن مقتله.وأُدخلت امرأة وفتاة تبلغ 14 عاما إلى المستشفى مصابتين بأعيرة نارية، وخضعتا لعملية جراحية، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة العامة.وأفاد البيان بأن طفلا آخر أصيب في كاحله إثر سقوطه من مكان مرتفع.وذكرت حكومة مقاطعة سونغكلا في بيان، أن المشتبه به دخل مدرسة فاتونغ براتان خيريوات وهو "في حالة اضطراب ويحمل سلاحا".وبعد دخوله بوقت قصير، سُمع دويّ طلقتين أو ثلاث طلقات نارية، وفق حكومة المقاطعة.وأفادت الشرطة الوطنية في بيان، بإلقاء القبض على المشتبه به.