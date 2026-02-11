مسؤول أميركي: مسيّرات تابعة لعصابات المخدرات المكسيكية دخلت المجال الجوي الأميركي

أعلن مسؤول أميركي أن طائرات مسيَّرة تابعة لعصابات المخدرات المكسيكية اخترقت المجال الجوي للولايات المتحدة، إلا أن الجيش الأميركي تصدى لها، عقب الإغلاق المفاجئ لمطار إل باسو في تكساس في الجنوب، وإعادة فتحه.



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "اخترقت طائرات مسيرة تابعة لعصابات المخدرات المكسيكية المجال الجوي الأميركي"، مشيرا إلى أن القوات الأميركية "اتخذت إجراءات لتعطيل المسيَّرات".