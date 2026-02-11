رئيسة المكسيك: لا معلومات لدينا عن تحليق مسيّرات مكسيكية في المجال الجوي الأميركي

أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أن حكومة مكسيكو ليس لديها أي معلومات حول اختراق طائرات مسيّرة تابعة لعصابات المخدرات المكسيكية المجال الجوي للولايات المتحدة، وذلك ردا على اتهامات وجهتها واشنطن.



وقالت شينباوم خلال مؤتمرها الصحافي الدوري: "ليست لدينا أي معلومات بشأن استخدام الطائرات المسيّرة على الحدود"، مؤكدة استعداد حكومتها لمشاركة أي معلومات في هذا الشأن مع واشنطن.



وذكر مسؤول حكومي أميركي أن البنتاغون "اتخذ إجراءات لتعطيل المسيّرات" بُعيد الإغلاق المفاجئ الذي استمر بضع ساعات لمطار إل باسو بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة قبل إعادة فتحه.