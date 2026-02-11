وزير الطاقة الأميركي يصل إلى فنزويلا للقاء رودريغيز

وصل وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إلى فنزويلا لحضور اجتماعات مقررة مع الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز ومسؤولين من قطاع النفط.



وهذه الزيارة هي الأرفع مستوى لمسؤول من إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ العملية العسكرية الخاطفة في كراكاس في 3 كانون الثاني لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو. وقالت السفارة الأميركية عبر منصة إكس "سيكون للقطاع الخاص الأميركي دور أساسي في تعزيز قطاع النفط، وتحديث شبكة الكهرباء، وإطلاق العنان لقدرات فنزويلا الهائلة".