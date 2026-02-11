بريطانيا تتعهد بتقديم 205 ملايين دولار لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن بريطانيا خصصت 150 مليون جنيه إسترليني (205 ملايين دولار) لمبادرة "قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية" لتزويد كييف بأسلحة أميركية.



وتأسست المبادرة في الصيف الماضي لضمان تدفق الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا في وقت توقفت فيه المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة.



وقال هيلي في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: "يسعدني أن أؤكد أن المملكة المتحدة تلتزم بتقديم 150 مليون جنيه إسترليني لمبادرة قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية".



وأضاف: "يجب أن نوفر معا لأوكرانيا الدفاع الجوي الضروري الذي تحتاجه ردا على هجوم بوتين الوحشي".



وتسمح المبادرة للحلفاء بتمويل شراء أنظمة الدفاع الجوي الأميركية وغيرها من المعدات الحيوية لكييف.



وقال السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر أمس الثلاثاء إن الحلفاء قدموا بالفعل أكثر من 4.5 مليار دولار من خلال البرنامج.