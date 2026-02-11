الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
5
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
5
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب بعد لقاء نتنياهو: المفاوضات مع إيران ستسمر
أخبار دولية
2026-02-11 | 14:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب بعد لقاء نتنياهو: المفاوضات مع إيران ستسمر
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لم يتم التوصل إلى أي قرار نهائي في خلال اجتماعه "الجيد جدا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء لكن المفاوضات مع إيران ستستمر من أجل التوصل إلى اتفاق.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "لم يتسن التوصل إلى أي أمر نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة إمكان إبرام اتفاق... وناقشنا أيضا التقدم الكبير المحرز في غزة، وفي المنطقة عموما".
أخبار دولية
نتنياهو:
المفاوضات
إيران
ستسمر
التالي
نتنياهو شدّد لدى لقائه ترامب "على الاحتياجات الأمنية" لإسرائيل في إطار المفاوضات الأميركية-الإيرانية
بريطانيا تتعهد بتقديم 205 ملايين دولار لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
تفاصيل لقاء ترامب - نتنياهو وامكانية أن تتغير المقاربة الأميركية للمفاوضات مع ايران
تقارير نشرة الاخبار
13:09
تفاصيل لقاء ترامب - نتنياهو وامكانية أن تتغير المقاربة الأميركية للمفاوضات مع ايران
0
آخر الأخبار
14:26
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء ناقش مع الرئيس الأميركي المفاوضات مع إيران والأوضاع في غزة
آخر الأخبار
14:26
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء ناقش مع الرئيس الأميركي المفاوضات مع إيران والأوضاع في غزة
0
آخر الأخبار
2026-02-10
نتنياهو: سأبحث مع ترمب ملف غزة والوضع بالمنطقة وعلى رأس الأولويات المفاوضات مع إيران
آخر الأخبار
2026-02-10
نتنياهو: سأبحث مع ترمب ملف غزة والوضع بالمنطقة وعلى رأس الأولويات المفاوضات مع إيران
0
آخر الأخبار
2026-02-10
القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو سيبحث في واشنطن طرح قضية الصواريخ الباليستية على طاولة المفاوضات مع إيران
آخر الأخبار
2026-02-10
القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو سيبحث في واشنطن طرح قضية الصواريخ الباليستية على طاولة المفاوضات مع إيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:43
مواجهات بين الشرطة ومحتجين ضد تعديل قانون العمل في الأرجنتين
أخبار دولية
16:43
مواجهات بين الشرطة ومحتجين ضد تعديل قانون العمل في الأرجنتين
0
أخبار دولية
16:40
مصدران لفرانس برس: القوات الأميركية تنسحب من قاعدة التنف في سوريا إلى الأردن
أخبار دولية
16:40
مصدران لفرانس برس: القوات الأميركية تنسحب من قاعدة التنف في سوريا إلى الأردن
0
أخبار دولية
16:37
لجنة نوبل تستنكر توقيف نرجس محمدي و"إساءة معاملتها" في إيران
أخبار دولية
16:37
لجنة نوبل تستنكر توقيف نرجس محمدي و"إساءة معاملتها" في إيران
0
أخبار دولية
15:40
واشنطن أصدرت تحذير سفر من المستوى الرابع لمواطنيها يشمل 21 دولة بينها لبنان
أخبار دولية
15:40
واشنطن أصدرت تحذير سفر من المستوى الرابع لمواطنيها يشمل 21 دولة بينها لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-02-09
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
حال الطقس
2026-02-09
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
0
أخبار لبنان
2025-11-25
عون اكد أمام رئيس مجلس ادارة مرفأ طرابلس ضرورة استعادة المرفأ دوره الاستراتيجي في دعم الاقتصاد والتقى عطية
أخبار لبنان
2025-11-25
عون اكد أمام رئيس مجلس ادارة مرفأ طرابلس ضرورة استعادة المرفأ دوره الاستراتيجي في دعم الاقتصاد والتقى عطية
0
أخبار دولية
06:50
ترامب في تصريح صحافي عن إيران: "أعلم أمرًا واحدًا: إنهم يريدون إبرام صفقة"
أخبار دولية
06:50
ترامب في تصريح صحافي عن إيران: "أعلم أمرًا واحدًا: إنهم يريدون إبرام صفقة"
0
رياضة
10:29
اتفاق بين ويفا وريال مدريد لتسوية خلافاتهما القانونية بشأن مشروع سوبر ليغ
رياضة
10:29
اتفاق بين ويفا وريال مدريد لتسوية خلافاتهما القانونية بشأن مشروع سوبر ليغ
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
شركة لبنانية على لائحة العقوبات... والسبب حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:21
شركة لبنانية على لائحة العقوبات... والسبب حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
ماذا دار بين لاريجاني وأمير قطر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
ماذا دار بين لاريجاني وأمير قطر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
هذا ما حدث في سماء طهران..
تقارير نشرة الاخبار
13:14
هذا ما حدث في سماء طهران..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:50
اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية
أخبار لبنان
10:50
اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية
2
تقارير نشرة الاخبار
01:51
لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
تقارير نشرة الاخبار
01:51
لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
3
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
4
أمن وقضاء
02:54
سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
02:54
سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة
5
أمن وقضاء
10:00
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل
أمن وقضاء
10:00
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل
6
أمن وقضاء
12:25
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها
أمن وقضاء
12:25
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها
7
أخبار لبنان
09:55
الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة
أخبار لبنان
09:55
الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة
8
أخبار لبنان
11:44
وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً
أخبار لبنان
11:44
وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More