ترامب بعد لقاء نتنياهو: المفاوضات مع إيران ستسمر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لم يتم التوصل إلى أي قرار نهائي في خلال اجتماعه "الجيد جدا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء لكن المفاوضات مع إيران ستستمر من أجل التوصل إلى اتفاق.



وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "لم يتسن التوصل إلى أي أمر نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة إمكان إبرام اتفاق... وناقشنا أيضا التقدم الكبير المحرز في غزة، وفي المنطقة عموما".