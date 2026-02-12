الأخبار
عراقجي: إيران لن تتردد بالدفاع عن سيادتها مهما كانت التكلفة

أخبار دولية
2026-02-11 | 23:52
عراقجي: إيران لن تتردد بالدفاع عن سيادتها مهما كانت التكلفة
0min
عراقجي: إيران لن تتردد بالدفاع عن سيادتها مهما كانت التكلفة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، في منشور على حسابه على "إكس"، نقلته "سكاي نيوز"،   الخميس، إن بلاده "لن تتردد في الدفاع عن سيادتها مهما كانت التكلفة".

واعتبر أن "التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجنا النووي أمر ممكن شرط أن يكون عادلا ومتوازنا".

أخبار دولية

إيران

تتردد

بالدفاع

سيادتها

التكلفة

