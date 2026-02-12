زيلينسكي: أوكرانيا لن تجري انتخابات إلا بعد وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إن أوكرانيا لن تجري انتخابات إلا بعد تلقيها "ضمانات أمنية" ووقف إطلاق النار مع روسيا، رافضا تلميحات تفيد بأنه يعتزم تنظيم اقتراع جديد بضغط أميركي.



والإنتخابات في أوكرانيا معلّقة عمليا منذ بدء الغزو الروسي في العام 2022 بفعل الأحكام العرفية.



وقال زيلينسكي لمراسلين، بينهم صحافيون في وكالة فرانس برس، في رسالة صوتية "سنمضي قدما نحو الانتخابات عندما تتوفر كل الضمانات الأمنية اللازمة".



وتابع "سبق أن قلت إن الأمر بسيط جدا: أرسوا وقفا لإطلاق النار، وستُجرى الانتخابات".



وأكد زيلينسكي أنه إذا وافقت روسيا، فقد يكون من الممكن "وضع حد للأعمال العدائية بحلول الصيف".



وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلت عن مصادر لم تسمها أن أوكرانيا تدرس إمكانية إجراء انتخابات رئاسية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مدفوعة بضغط أميركي.



وأشار التقرير إلى أن الإعلان عن الانتخابات يمكن أن يصدر اعتبارا من 24 شباط، الذكرى السنوية الرابعة لبدء الغزو الروسي.



لاحقا، وصف زيلينسكي في منشور على منصة إكس بـ"الغباء التام" استخدام تاريخ كهذا للحديث عن السياسة.