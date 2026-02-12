الرئيس التايواني يحذر من أن دولا في المنطقة ستكون "التالية" في حال هاجمت الصين بلاده وضمتها

حذّر الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، من أن دولا في منطقته ستكون أهدافا تالية لبكين في حال هاجمت الصين الجزيرة الديموقراطية وضمتها.



وفي أول مقابلة له مع وكالة أنباء عالمية منذ توليه منصبه في أيار 2024، قال لاي إنه واثق من أن البرلمان سيوافق على ميزانية إضافية بقيمة 40 مليار دولار لتمويل شراء معدات دفاعية أساسية، بما في ذلك أسلحة من الولايات المتحدة.



وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد حذر واشنطن من بيع أسلحة إلى تايوان، لكن لاي قال إن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب تايوان ولن تحتاج إلى استخدامها "ورقة مساومة" مع بكين.



وتدعي الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقد هددت باستخدام القوة لإخضاع الجزيرة ذات الحكم الذاتي لسيطرتها.



أضاف لاي "إذا ضمت الصين تايوان، فلن تتوقف طموحاتها التوسعية عند هذا الحد"، مضيفا أن "البلدان التالية المهددة ستكون اليابان والفيليبين ودول أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وستمتد تداعيات ذلك في نهاية المطاف إلى الأميركيتين وأوروبا".



واعتبر لاي أن حملة بكين الأخيرة ضد جنرالات كبار في الجيش الصيني كانت "في الواقع وضعا غير عادي"، لكنه رأى أن ذلك لا يغير من حاجة تايوان إلى الاستعداد.