إخلاء قرية في جنوب روسيا بعد تعرض منشأة عسكرية مجاورة لهجوم صاروخي

أعلنت روسيا الخميس أنها صدت هجوما صاروخيا على منطقة فولغوغراد في جنوب البلاد، لكن حطاما متساقطا أدى إلى اندلاع حريق في منشأة عسكرية، ما دفع بالسلطات إلى إخلاء قرية مجاورة لها.وقال الحاكم الإقليمي للمنطقة أندريه بوتشاروف على تطبيق تليغرام "صدت وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية هجوما صاروخيا على منطقة فولغوغراد".أضاف "تسبب حطام متساقط باندلاع حريق في أرض منشأة تابعة لوزارة الدفاع بالقرب من قرية كوتلوبان"، دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن المنشأة.وتابع "لضمان سلامة المدنيين من خطر حصول انفجارات أثناء عملية إخماد الحريق، تم إعلان إخلاء قرية كوتلوبان المجاورة ويتم تنفيذه"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.وفي منطقة تامبوف الروسية الواقعة شمالا، قال الحاكم إنه تم إخلاء طلاب جامعات إلى أماكن أكثر أمانا بعد أن تسببت غارة بطائرة مسيرة أوكرانية في اندلاع حريق.أضاف يفغيني بيرفيشوف "تم إخماد الحريق الآن. ولم تقع إصابات".وتتقاذف روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشن ضربات لتقويض المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ نحو أربع سنوات.وتحت ضغط الولايات المتحدة، بدأ الطرفان محادثات سلام، لكن يبدو أن مواقفهما لا تزال متباعدة، حيث تطالب موسكو أوكرانيا بتقديم تنازلات في السياسة والأراضي تعتبرها كييف بمثابة استسلام.