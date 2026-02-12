الأخبار
الجمهورية الإسلامية تحيي ذكرى الثورة في ظل ضغوط أميركية
أخبار دولية
2026-02-11 | 23:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
الجمهورية الإسلامية تحيي ذكرى الثورة في ظل ضغوط أميركية
شدّد الرئيس الإيراني الأربعاء على أن بلاده لن ترضخ لمطالب الولايات المتحدة "المفرطة" بشأن برنامجها النووي، تزامنا مع إحياء الجمهورية الإسلامية ذكرى ثورة العام 1979 في أعقاب موجة احتجاجات شعبيّة شكلت أحد أبرز التحديات التي واجهتها منذ قيامها.
في خطاب ألقاه في ساحة آزادي (الحرية) في طهران، أمام حشد يلوح بأعلام الجمهورية الإسلامية، أكد مسعود بزشكيان أن بلاده لن تخضع للمطالب الأميركية و"لن تستسلم أمام العدوان".
بعد خروج تظاهرات في أواخر كانون الأول تطورت إلى حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد السلطات التي قمعتها بعنف في مطلع العام، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب العديد من التحذيرات لإيران.
لكن ترامب "أصر" الأربعاء خلال محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض على رغبته في مواصلة المحادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق.
من جهته، شدّد نتانياهو "على الاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل في إطار المفاوضات" بين الولايات المتحدة وإيران.
ويضغط نتانياهو لكي تتضمن أي مفاوضات إيرانية أميركية "الحد من الصواريخ البالستية وتجميد الدعم" المقدم من طهران لفصائل مسلحة إقليمية معادية لإسرائيل، وهو مطلب أكدته الولايات المتحدة أيضا.
ولا تزال طهران أيضا مهددة بتدخل عسكري أميركي رغم استئناف المحادثات بين البلدين الأسبوع الماضي.
وعشية ذكرى الثورة وفي مؤشر على بعض الوهن الداخلي، هتف إيرانيون من نوافذ منازلهم في أحياء بالعاصمة "الموت للديكتاتور" و"الموت للجمهورية الإسلامية"، وفق مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تحققت وكالة فرانس برس من صحة ثلاثة منها.
- صواريخ وشعارات ضد ترامب -
في طهران، تظاهر أنصار الحكومة الأربعاء وسط انتشار أمني مكثّف أكثر من المعتاد في السنوات السابقة، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وأقيمت تجمّعات مماثلة في مناطق أخرى من البلاد.
وقال الطبيب يعقوب قربانبور لوكالة فرانس برس بصوت يملؤه الغضب "منذ أربعين عاما، ننام ونستيقظ على شبح الحرب والهجوم. هل تعتقدون حقا أنكم قادرون على ترهيبنا؟"، مضيفا أنه إذا كان "العدو" يتفاوض "فذلك لأنه أدرك أنه لا يستطيع هزيمتنا بالحرب".
ورأت مينا، وهي معلمة تبلغ 43 عاما لم ترغب في ذكر اسم عائلتها، أن الولايات المتحدة وإسرائيل "حاولتا استغلال الصعوبات الاقتصادية التي تسببتا بها، لإغراق إيران في الفوضى"، مرددة بذلك خطاب السلطات ضد حركة الاحتجاج.
وسط الحشود، ارتفعت شعارات تشدد على المقاومة، ولافتات تحمل شعارات وصورا تندد وتهزأ من ترامب ورضا بهلوي، نجل الشاه المخلوع وأحد أبرز قادة المعارضة في المنفى. كما نُصبت مجسمات صواريخ في ساحة آزادي.
وقال وزير الخارجية عباس عراقجي أثناء مشاركته في الاحتفالات "لا أحد يستطيع أن يمس صواريخنا"، وفق فيديو نشره على حسابه في منصة تلغرام.
في الموكب، سارت بعض النساء دون حجاب، رغم قواعد اللباس الصارمة للجمهورية الإسلامية. وبثت وسائل إعلام محلية، وبعضها محسوب على المحافظين، مقابلات مع عدد منهن، وهو أمر غير مسبوق في فعالية تنظمها الحكومة.
في الليلة السابقة، نظمت الحكومة عروض ألعاب نارية احتفالا بذكرى تولي آية الله روح الله الخميني السلطة رسميا عام 1979.
بعد جولة أولى من المحادثات في سلطنة عمان في السادس من شباط، أكدت إيران مجددا أنها مستعدة فقط لمناقشة برنامجها النووي، وشدّدت على حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، فيما تتهمها دول غربية وإسرائيل بالسعي للحصول على أسلحة نووية.
وأكد الرئيس مسعود بزشكيان مجددا أن إيران "لا تسعى" إلى امتلاك أسلحة نووية، وأنها منفتحة على "أي عملية تحقق" من الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.
- قطر وسلطنة عمان -
في الأثناء، يعمل دبلوماسيون خليجيون على تخفيف حدة التوترات. وذكر مكتب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأربعاء أنه تحدث مع الرئيس الأميركي حول ضرورة "معالجة الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية".
واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني، وتباحثا "تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن الإقليمي"، وفق بيان للديوان الأميري.
كما التقى المسؤول الإيراني بعدد من قياديي حركة حماس الفلسطينية، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.
وصل لاريجاني إلى قطر قادما من سلطنة عُمان التي توسطت لاستئناف المحادثات بين طهران مع واشنطن، لأول مرة منذ الضربات الأميركية على عدد من منشآتها النووية خلال حرب الاثني عشر يوما التي شنتها إسرائيل في حزيران.
في موازاة ذلك، تواصل إيران قمع الأصوات المعارضة. وسجلت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة، مقتل ما لا يقل عن 7002 شخصا، من بينهم 6490 متظاهرا، خلال ذروة الاحتجاجات في أوائل كانون الثاني، واعتُقل ما لا يقل عن 52941 شخصا منذ ذلك الحين.
أخبار دولية
الإسلامية
الثورة
أميركية
التالي
واشنطن تدفع نحو "زيادة كبيرة" في الإنتاج النفطي لفنزويلا
مواجهات بين الشرطة ومحتجين ضد تعديل قانون العمل في الأرجنتين
السابق
0
أخبار دولية
01:24
وزير الخارجية التركية: أميركا وإيران تبديان مرونة في التوصل الى اتفاق نووي
أخبار دولية
01:24
وزير الخارجية التركية: أميركا وإيران تبديان مرونة في التوصل الى اتفاق نووي
0
أخبار دولية
00:58
انقلاب عبارة ركّاب في نهر... و15 قتيلًا
أخبار دولية
00:58
انقلاب عبارة ركّاب في نهر... و15 قتيلًا
0
أخبار دولية
00:38
مجلس النواب الاميركي يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترامب على كندا
أخبار دولية
00:38
مجلس النواب الاميركي يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترامب على كندا
0
أخبار دولية
00:30
الرئيس التايواني يحذر من أن دولا في المنطقة ستكون "التالية" في حال هاجمت الصين بلاده وضمتها
أخبار دولية
00:30
الرئيس التايواني يحذر من أن دولا في المنطقة ستكون "التالية" في حال هاجمت الصين بلاده وضمتها
0
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
0
فنّ
2026-02-06
أنجلينا جولي تخطف الأنظار في قطر… وإطلالتها تثير تساؤلات حول صحتها (صورة)
فنّ
2026-02-06
أنجلينا جولي تخطف الأنظار في قطر… وإطلالتها تثير تساؤلات حول صحتها (صورة)
0
أمن وقضاء
03:12
قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية
أمن وقضاء
03:12
قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية
0
خبر عاجل
04:40
السيد للـLBCI: طرابلس بحاجة إلى حلول جذرية وليس قصيرة المدى والحكومة تعمل على مشاريع تنموية كبيرة أبرزها مطار القليعات وتوسيع مرفأ طرابلس وإنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة وإحياء مشروع رشيد كرامي التاريخي ومشاريع في المنطقة القديمة
خبر عاجل
04:40
السيد للـLBCI: طرابلس بحاجة إلى حلول جذرية وليس قصيرة المدى والحكومة تعمل على مشاريع تنموية كبيرة أبرزها مطار القليعات وتوسيع مرفأ طرابلس وإنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة وإحياء مشروع رشيد كرامي التاريخي ومشاريع في المنطقة القديمة
0
خبر عاجل
04:28
السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
خبر عاجل
04:28
السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
0
أخبار لبنان
03:32
الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم
أخبار لبنان
03:32
الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:50
اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية
أخبار لبنان
10:50
اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية
2
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
3
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
4
أمن وقضاء
12:25
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها
أمن وقضاء
12:25
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها
5
أمن وقضاء
10:00
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل
أمن وقضاء
10:00
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل
6
أخبار لبنان
09:55
الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة
أخبار لبنان
09:55
الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة
7
أخبار لبنان
11:44
وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً
أخبار لبنان
11:44
وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً
8
خبر عاجل
14:01
ترامب: لم يتم التوصل في المحادثات مع نتنياهو إلى أي اتفاق نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران ونأمل أن يكونوا أكثر عقلانية هذه المرة
خبر عاجل
14:01
ترامب: لم يتم التوصل في المحادثات مع نتنياهو إلى أي اتفاق نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران ونأمل أن يكونوا أكثر عقلانية هذه المرة
