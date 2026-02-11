مواجهات بين الشرطة ومحتجين ضد تعديل قانون العمل في الأرجنتين

أطلقت الشرطة الأرجنتينية الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه الأربعاء لتفريق متظاهرين رشقوا الحجارة وألقوا زجاجات حارقة أمام مقر الكونغرس أثناء مناقشة مجلس الشيوخ إدخال تعديلات جذرية على قانون العمل.



وتظاهر آلاف المحتجين ضد مشروع قانون من شأنه جعل عقود العمل أكثر مرونة، وتقييد حق الإضراب، وجعل تسريح العمال أقل كلفة.



ويعتبر الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي أن قوانين العمل الحالية في البلاد تقييدية جدا وتثني أصحاب العمل عن التوظيف الرسمي.



وتعتبر الحكومة أن التعديلات المقترحة على قانون العمل، إلى جانب تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أرباب العمل، ستحفز على تسوية أوضاع جزء كبير من الوظائف غير النظامية التي تشكل أكثر من 40 بالمئة من حجم الوظائف.



وترفض المعارضة والنقابات بشدة هذا الإجراء على اعتبار أنه لن يوفر فرص عمل جديدة فيما يظهر الاقتصاد علامات ركود مستمر وتضخم محدود، مع انخفاض في الاستهلاك والنشاط الصناعي.



وانفصلت مجموعة من المحتجين عن التظاهرة الأساسية والتي كانت سلمية، لرشق عناصر الشرطة الذين يتولون حراسة الكونغرس في وسط بوينوس آيرس بالحجارة وغيرها من المقذوفات.



وردّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.



ويعد مشروع القانون الذي يريد ميلي إقراره سريعا في البرلمان، أحدث خطوة ضمن برنامج إصلاحات يدفع الرئيس قدما لتنفيذه.