انقلاب عبارة ركّاب في نهر... و15 قتيلًا

أفادت "شبكة أطباء السودان" بمقتل 15 شخصًا على الأقلّ، جرّاء انقلاب عبارة ركاب في نهر النيل بالسودان.



قالت الشبكة إنّ "العبارة التي كان على متنها 27 شخصًا على الأقلّ، بينهم نساء وأطفال، غرقت في ولاية نهر النيل الواقعة شمالي البلاد.، مشيرةً إلى أنّه "تم انتشال 15 جثة على الأقلّ، بينما لا يزال السكّان وفرق الإنقاذ يبحثون عن 6 ضحايا آخرين على الأقلّ". وأعلنت أنّ "6 أشخاص نجوا من الكارثة".



وحضّت الشبكةُ السلطات على نشر فرق إنقاذ ومعدات متخصصة لتسريع جهود البحث.