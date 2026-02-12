وزير الخارجية التركية: أميركا وإيران تبديان مرونة في التوصل الى اتفاق نووي

قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان لصحيفة "فاينانشال تايمز" في مقابلة اليوم :"إن الولايات المتحدة وإيران تبدوان أنهما على استعداد للتوصل لحل وسط من أجل إبرام اتفاق نووي"، محذرا من أن "توسيع نطاق المحادثات ليشمل برنامج طهران للصواريخ الباليستية سيؤدي فقط إلى حرب أخرى"، بحسب وكالة "رويترز".



أضاف :"إبداء الأميركيين الاستعداد للتسامح مع تخصيب إيران لليورانيوم ضمن حدود واضحة أمر إيجابي".

