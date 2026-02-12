روسيا تحظر تطبيق واتساب لعدم امتثاله للقوانين المحلية

حظرت روسيا تطبيق واتساب لعدم امتثاله للتشريعات الروسية، حسبما أعلن الكرملين الخميس.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين ردا على سؤال حول حظر التطبيق "اتُخذ هذا القرار ونُفّذ بالفعل". وأوضح بيسكوف أن القرار جاء نتيجة "امتناع (واتساب) عن الامتثال لنصوص القانون الروسي وقواعده".