الولايات المتحدة والمكسيك تضبطان أطنانا من الكوكايين في المحيط الهادئ

ضبطت الولايات المتحدة والمكسيك عدة أطنان من المخدرات على متن سفينة وذلك في "عملية منسقة" في المحيط الهادئ، حسبما ذكرت البحرية المكسيكية.وتأتي العملية المشتركة غير المسبوقة في ظل توترات بين البلدين، مع تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب عصابات المخدرات المكسيكية التي حذّر من أنها تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي.وأفادت البحرية المكسيكية في بيان الأربعاء عن ضبط "نحو 188 طردا تحتوي على عدة أطنان من الكوكايين" على متن السفينة قبالة جزيرة كلاريون، على بعد حوالي 1100 كيلومتر من مدينة مانزانيلو الساحلية بولاية كوليما المكسيكية.كما أوقف عدد من الأشخاص لم يحدد البيان عددهم.وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على المكسيك للضغط عليها لتكثيف حملات مكافحة المخدرات وتوقيف أفراد العصابات.ومن المقرر إعادة التفاوض على اتفاقية ثلاثية للتجارة الحرة تجمع البلدين وكندا هذا العام.وأعلنت إدارة ترامب الأربعاء أن طائرات مسيّرة تابعة لتجار مخدرات مكسيكيين أجبرت مطارا في تكساس بالقرب من الحدود الأميركية المكسيكية على الإغلاق موقتا.