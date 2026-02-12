زعيم كوريا الشمالية يحضر ابنته لخلافته

قدّرت الاستخبارات الكورية الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعمل على تحضير ابنته جو اي لخلافته، في تقرير صدر الخميس قبيل التجمع السياسي الكبير للحزب الحاكم في بيونغ يانع آخر الشهر الجاري.



ويظهر كيم في الآونة الأخيرة بشكل متزايد مع ابنته المراهقة جو اي في مناسبات رسمية كبيرة، ما يوحي بتحضيرها لدور سياسي.



وعقب صدور هذا التقرير من الاستخبارات الكورية الجنوبية، قال النائب لي سوغ كويون إن "الجهاز يُقدّر أن جو اي على الطريق لتكون خليفة" والدها.



ومن المؤشرات الدالة على ذلك أن كيم اصطحبها معه في كانون الثاني في زيارة إلى قصر الشمس كومسوسان حيث يرقد مؤسس الدولة كيم إيل سونغ وابنه كيم جونغ ايل.



وأضاف الجهاز أنه سيُراقب عن كثب ما إن كانت ستحضر مؤتمر الحزب الحاكم في بيونغ يانغ آخر الشهر، وترتيب موقعها بين الحضور.



