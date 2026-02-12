أمر ملكي: السعودية تعين وزيرا جديدا للاستثمار

أظهر أمر ملكي صدر اليوم الخميس أن السعودية عينت فهد بن عبد الجليل بن علي السيف وزيرا جديدا للاستثمار، ليحل مكان خالد الفالح.









