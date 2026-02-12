عضو في المجلس العسكري في النيجر يدعو إلى "الاستعداد للحرب" مع فرنسا

دعا عضو بارز في المجلس العسكري في النيجر مواطنيه إلى "الاستعداد" لخوض "حرب" مع فرنسا، في ظل تدهور متواصل للعلاقات الثنائية منذ إرساء النظام العسكري عقب انقلاب في نيامي تموز 2023.



وفي خلال اجتماع الأربعاء، أمام مجموعة من الشباب في ملعب في نيامي، قال الجنرال أمادو إيبرو المقرب من قائد المجلس العسكري إن فرنسا ستشن "حربا على النيجر" لأن الأخيرة هي المسؤولة عن "تدهور الوضع الاقتصادي" في فرنسا.



وأضاف في الخطاب الذي انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس: "اعلموا أننا سندخل في حرب مع فرنسا".



وتابع إيبرو: "لم نكن في حالة حرب، والآن نحن ذاهبون إلى الحرب مع فرنسا"، بينما صفق الحشد وهتف البعض "تسقط فرنسا".



من جهته، قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية الكولونيل غيوم فيرنيه: "لا مجال لأن تتدخل فرنسا في النيجر"، مضيفا أن التصريحات جزء من "حرب معلوماتية" واضحة من جانب النيجر.

