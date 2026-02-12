الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ألمانيا تدعو إلى استقالة المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة
أخبار دولية
2026-02-12 | 10:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ألمانيا تدعو إلى استقالة المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة
انضمت ألمانيا إلى فرنسا في المطالبة باستقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي على خلفية تصريحات أدلت بها مؤخرا بشأن إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عبر منصة "إكس": "أحترم منظومة المقررين المستقلين التابعة للأمم المتحدة. مع ذلك، أدلت ألبانيزي بتصريحات غير لائقة عديدة في الماضي. أدين تصريحاتها الأخيرة بشأن إسرائيل. لا يمكنها الاستمرار في منصبها".
وكان نظيره الفرنسي جان نويل بارو قد وجه الأربعاء دعوة مماثلة لاستقالة ألبانيزي.
أخبار دولية
استقالة
المقررة
الأممية
الخاصة
للأراضي
الفلسطينية
المحتلة
التالي
عضو في المجلس العسكري في النيجر يدعو إلى "الاستعداد للحرب" مع فرنسا
الشرطة تفتش مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في إطار تحقيق في بيع عقارات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-02-11
فرنسا تدعو لاستقالة مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة
أخبار دولية
2026-02-11
فرنسا تدعو لاستقالة مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة
0
آخر الأخبار
2025-11-27
بيان لوزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا: الدول الأربع تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة
آخر الأخبار
2025-11-27
بيان لوزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا: الدول الأربع تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة
0
أخبار دولية
2025-12-30
مدريد تفرض سحب إعلانات تروج لأماكن لإقامة السياح في الأراضي الفلسطينية المحتلة
أخبار دولية
2025-12-30
مدريد تفرض سحب إعلانات تروج لأماكن لإقامة السياح في الأراضي الفلسطينية المحتلة
0
أخبار لبنان
2025-12-16
لجنة الإنقاذ الدولية أصدرت قائمتها السنوية: الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا واليمن تواجه أزمات غير مسبوقة
أخبار لبنان
2025-12-16
لجنة الإنقاذ الدولية أصدرت قائمتها السنوية: الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا واليمن تواجه أزمات غير مسبوقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:51
مارك روته: حلف الأطلسي تعهد بدعم شراء أسلحة لأوكرانيا
أخبار دولية
13:51
مارك روته: حلف الأطلسي تعهد بدعم شراء أسلحة لأوكرانيا
0
أخبار دولية
13:50
مسؤولان أميركيان: ترامب سيعلن عن خطة لتمويل غزة وإرسال قوات خلال أول اجتماع لمجلس السلام
أخبار دولية
13:50
مسؤولان أميركيان: ترامب سيعلن عن خطة لتمويل غزة وإرسال قوات خلال أول اجتماع لمجلس السلام
0
أخبار دولية
13:25
ماكرون: الحوار مع بوتين "ليس مسألة أيام"
أخبار دولية
13:25
ماكرون: الحوار مع بوتين "ليس مسألة أيام"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:19
نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-16
وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله في زيارة معايدة وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والشؤون الأمنية ذات الاهتمام المشترك
آخر الأخبار
2026-01-16
وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله في زيارة معايدة وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والشؤون الأمنية ذات الاهتمام المشترك
0
عالم الطبخ
10:15
الـ"Mongolian beef" وفيلاديلفيا ستيك... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:15
الـ"Mongolian beef" وفيلاديلفيا ستيك... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار دولية
2025-12-16
بريطانيا تتعهد بدعم قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا بإجمالي 805 ملايين دولار
أخبار دولية
2025-12-16
بريطانيا تتعهد بدعم قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا بإجمالي 805 ملايين دولار
0
رياضة
2026-02-11
مشهد مؤثر بأولمبياد 2026: :"لم أعرف ما إذا كنت سأبكي أو أضحك"... المتزلج ناوموف لوالديه الراحلين: هذا من أجلكما
رياضة
2026-02-11
مشهد مؤثر بأولمبياد 2026: :"لم أعرف ما إذا كنت سأبكي أو أضحك"... المتزلج ناوموف لوالديه الراحلين: هذا من أجلكما
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:42
الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر
رياضة
13:42
الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة
0
أخبار لبنان
13:35
سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي
أخبار لبنان
13:35
سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
في لبنان فقط... طعون بالإنتخابات قبل حصولها وتهديد بالعقوبات!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
في لبنان فقط... طعون بالإنتخابات قبل حصولها وتهديد بالعقوبات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:19
نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
2
أخبار لبنان
09:02
التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين
أخبار لبنان
09:02
التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين
3
خبر عاجل
07:14
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل
خبر عاجل
07:14
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل
4
أمن وقضاء
03:12
قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية
أمن وقضاء
03:12
قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية
5
خبر عاجل
04:12
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: العائلات التي لا بديل لها سنوفر لها إيواءً مؤقتًا خلال أول 24 ساعة أو أسبوع وعلى وزارة الشؤون والصليب الأحمر مواكبتها وبعد تزويدنا بالقوائم ستنضم العائلات إلى برنامج "أمان" والخدمات من وزارتنا مع توفير الرع
خبر عاجل
04:12
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: العائلات التي لا بديل لها سنوفر لها إيواءً مؤقتًا خلال أول 24 ساعة أو أسبوع وعلى وزارة الشؤون والصليب الأحمر مواكبتها وبعد تزويدنا بالقوائم ستنضم العائلات إلى برنامج "أمان" والخدمات من وزارتنا مع توفير الرع
6
خبر عاجل
04:28
السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
خبر عاجل
04:28
السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
7
أخبار لبنان
03:32
الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم
أخبار لبنان
03:32
الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم
8
خبر عاجل
12:00
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد
خبر عاجل
12:00
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More