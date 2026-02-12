ألمانيا تدعو إلى استقالة المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة

انضمت ألمانيا إلى فرنسا في المطالبة باستقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي على خلفية تصريحات أدلت بها مؤخرا بشأن إسرائيل.



وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عبر منصة "إكس": "أحترم منظومة المقررين المستقلين التابعة للأمم المتحدة. مع ذلك، أدلت ألبانيزي بتصريحات غير لائقة عديدة في الماضي. أدين تصريحاتها الأخيرة بشأن إسرائيل. لا يمكنها الاستمرار في منصبها".



وكان نظيره الفرنسي جان نويل بارو قد وجه الأربعاء دعوة مماثلة لاستقالة ألبانيزي.