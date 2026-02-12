مارك روته: حلف الأطلسي تعهد بدعم شراء أسلحة لأوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أن دول التحالف العسكري اتفقت على تخصيص مئات الملايين من الدولارات لدعم مبادرة تعرف باسم قائمة الطلبات ذات الأولوية لأوكرانيا، وذلك لتزويد كييف بأسلحة أمريكية.



وأضاف روته أنه يتوقع صدور المزيد من التعهدات قريبا، دون أن يذكر أسماء دول معينة.



ولم يذكر روته حجم الدعم المالي الذي أشار إليه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء دفاع بريطانيا وألمانيا وأوكرانيا.