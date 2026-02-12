الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب: الفشل في التوصل إلى اتفاق سيكون "مؤلما جدا" بالنسبة إلى إيران
أخبار دولية
2026-02-12 | 14:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب: الفشل في التوصل إلى اتفاق سيكون "مؤلما جدا" بالنسبة إلى إيران
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران الخميس بتداعيات "مؤلمة جدا" في حال فشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، معربا عن أمله في الحصول على نتيجة خلال الشهر المقبل.
وقال ترامب ردا على سؤال مرتبط بمحادثاته حول المسألة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء "علينا التوصل إلى اتفاق، وإلا فسيكون الأمر مؤلما جدا.. لا أريد أن يحصل ذلك، لكن علينا التوصل إلى اتفاق".
وأضاف "سيكون عدم التوصل إلى اتفاق أمرا مؤلما جدا بالنسبة إلى إيران".
أخبار دولية
الفشل
التوصل
اتفاق
سيكون
"مؤلما
جدا"
بالنسبة
إيران
التالي
ترامب: يجب منح العفو لنتنياهو من تهم الفساد
مارك روته: حلف الأطلسي تعهد بدعم شراء أسلحة لأوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-02-10
ترامب: إما أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران أو سنتخذ إجراءات "صارمة جدا"
أخبار دولية
2026-02-10
ترامب: إما أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران أو سنتخذ إجراءات "صارمة جدا"
0
أخبار دولية
2025-12-01
البيت الأبيض "متفائل جدا" حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن حرب أوكرانيا
أخبار دولية
2025-12-01
البيت الأبيض "متفائل جدا" حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن حرب أوكرانيا
0
أخبار دولية
2026-01-11
ترامب يدعو كوبا لـ"التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان"
أخبار دولية
2026-01-11
ترامب يدعو كوبا لـ"التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان"
0
آخر الأخبار
2026-02-09
نائب الرئيس الأميركي: التوصل لاتفاق مع إيران سيكون في صالح الجميع
آخر الأخبار
2026-02-09
نائب الرئيس الأميركي: التوصل لاتفاق مع إيران سيكون في صالح الجميع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:52
كوريا الشمالية: على كوريا الجنوبية اتخاذ خطوات لمنع انتهاك سيادتنا
أخبار دولية
16:52
كوريا الشمالية: على كوريا الجنوبية اتخاذ خطوات لمنع انتهاك سيادتنا
0
أخبار دولية
16:22
مصادر لرويترز: مداد للطاقة السعودية توقع اتفاقية لشراء أصول لوك أويل الروسية الخاضعة للعقوبات
أخبار دولية
16:22
مصادر لرويترز: مداد للطاقة السعودية توقع اتفاقية لشراء أصول لوك أويل الروسية الخاضعة للعقوبات
0
أخبار دولية
15:14
ترامب: يجب منح العفو لنتنياهو من تهم الفساد
أخبار دولية
15:14
ترامب: يجب منح العفو لنتنياهو من تهم الفساد
0
أخبار دولية
13:51
مارك روته: حلف الأطلسي تعهد بدعم شراء أسلحة لأوكرانيا
أخبار دولية
13:51
مارك روته: حلف الأطلسي تعهد بدعم شراء أسلحة لأوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-11
ندى البستاني: لم نتحالف مع أحد حتى هذه اللحظة في الانتخابات... وجو صدي بدأ بالهجوم ويحق لنا الرد
أخبار لبنان
2026-02-11
ندى البستاني: لم نتحالف مع أحد حتى هذه اللحظة في الانتخابات... وجو صدي بدأ بالهجوم ويحق لنا الرد
0
صحة وتغذية
2025-12-07
صلة بين تناول اللحوم ومكافحة الإنفلونزا ونزلات البرد... هذا ما كشفه العلماء!
صحة وتغذية
2025-12-07
صلة بين تناول اللحوم ومكافحة الإنفلونزا ونزلات البرد... هذا ما كشفه العلماء!
0
آخر الأخبار
2025-11-12
وزير الخارجية المصريّ: الحوار مستمر مع واشنطن في شأن نشر قوة دولية لمراقبة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار في غزة
آخر الأخبار
2025-11-12
وزير الخارجية المصريّ: الحوار مستمر مع واشنطن في شأن نشر قوة دولية لمراقبة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
2025-11-01
وزارة الخارجية الروسية: إرسال الأسلحة إلى كييف لن يساعد في حل الصراع
أخبار دولية
2025-11-01
وزارة الخارجية الروسية: إرسال الأسلحة إلى كييف لن يساعد في حل الصراع
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:42
الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر
رياضة
13:42
الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة
0
أخبار لبنان
13:35
سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي
أخبار لبنان
13:35
سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
في لبنان فقط... طعون بالإنتخابات قبل حصولها وتهديد بالعقوبات!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
في لبنان فقط... طعون بالإنتخابات قبل حصولها وتهديد بالعقوبات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:19
نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
2
أخبار لبنان
09:02
التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين
أخبار لبنان
09:02
التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين
3
خبر عاجل
07:14
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل
خبر عاجل
07:14
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل
4
أمن وقضاء
03:12
قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية
أمن وقضاء
03:12
قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية
5
خبر عاجل
04:12
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: العائلات التي لا بديل لها سنوفر لها إيواءً مؤقتًا خلال أول 24 ساعة أو أسبوع وعلى وزارة الشؤون والصليب الأحمر مواكبتها وبعد تزويدنا بالقوائم ستنضم العائلات إلى برنامج "أمان" والخدمات من وزارتنا مع توفير الرع
خبر عاجل
04:12
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: العائلات التي لا بديل لها سنوفر لها إيواءً مؤقتًا خلال أول 24 ساعة أو أسبوع وعلى وزارة الشؤون والصليب الأحمر مواكبتها وبعد تزويدنا بالقوائم ستنضم العائلات إلى برنامج "أمان" والخدمات من وزارتنا مع توفير الرع
6
خبر عاجل
04:28
السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
خبر عاجل
04:28
السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
7
خبر عاجل
12:00
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد
خبر عاجل
12:00
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد
8
أخبار لبنان
03:32
الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم
أخبار لبنان
03:32
الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More