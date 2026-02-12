ترامب: الفشل في التوصل إلى اتفاق سيكون "مؤلما جدا" بالنسبة إلى إيران

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران الخميس بتداعيات "مؤلمة جدا" في حال فشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، معربا عن أمله في الحصول على نتيجة خلال الشهر المقبل.وقال ترامب ردا على سؤال مرتبط بمحادثاته حول المسألة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء "علينا التوصل إلى اتفاق، وإلا فسيكون الأمر مؤلما جدا.. لا أريد أن يحصل ذلك، لكن علينا التوصل إلى اتفاق".وأضاف "سيكون عدم التوصل إلى اتفاق أمرا مؤلما جدا بالنسبة إلى إيران".