ترامب: يجب منح العفو لنتنياهو من تهم الفساد

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يحصل على عفو من تهم الفساد، مضيفًا أن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج يجب أن "يخجل من نفسه" لعدم منحه العفو.



وذكر ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض "أعتقد أن شعب إسرائيل يجب أن يخجل منه حقًا. إنه مشين لعدم منحه العفو. يجب أن يمنحه لنتنياهو".