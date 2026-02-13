الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

روسيا: مُسيرات أوكرانية تقصف منازل ومنشآت في فولغوغراد

أخبار دولية
2026-02-13 | 01:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
روسيا: مُسيرات أوكرانية تقصف منازل ومنشآت في فولغوغراد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
روسيا: مُسيرات أوكرانية تقصف منازل ومنشآت في فولغوغراد

أعلن مسؤول روسي أن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مباني سكنية ومنشآت صناعية في منطقة فولغوغراد بجنوب روسيا مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

 

وتكثف أوكرانيا وروسيا الغارات بالطائرات المسيرة والصواريخ بعد أن فشلت محادثات السلام بوساطة الولايات المتحدة في تحقيق نتائج ملموسة.

وقال أندريه بوشاروف حاكم المنطقة على تطبيق تيليجرام إن أضرارا لحقت بعدة منازل خاصة وسيارات في مدينة فولغوغراد والأحياء المجاورة وإن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

وأضاف أن الطائرات المسيرة استهدفت بعض المنشآت الصناعية في المنطقة، دون تقديم تفاصيل.


أخبار دولية

مُسيرات

أوكرانية

منازل

ومنشآت

فولغوغراد

LBCI التالي
إطلاق سراح شخصيتين من الإصلاحيين اعتقلتا إثر التظاهرات في إيران
أميركا وتايوان تتوصلان لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية​
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-12-30

البحرية الأوكرانية: مسيرات روسية تقصف سفينتين مدنيتين بميناء أوكراني

LBCI
أخبار دولية
2026-01-06

روسيا تقصف منشآت طاقة في خاركيف وشركة أميركية في دنيبرو بأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2026-01-20

روسيا تقصف كييف بطائرات مسيرة وصواريخ وتقطع إمدادات الطاقة والمياه

LBCI
أخبار دولية
2025-12-14

كييف: الجيش الأوكراني يقصف مصفاة ومستودع نفط في روسيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:45

ترامب: مجلس السلام تعهد بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية بغزة

LBCI
أخبار دولية
09:54

رئيس الوزراء الألباني والرئيس الروماني سيشاركان في الاجتماع الأول ل"مجلس السلام"

LBCI
أخبار دولية
09:15

روبيو: الولايات المتحدة راضية عن "المسار" القائم في سوريا

LBCI
أخبار دولية
08:52

روبيو: واشنطن لا تختلف مع الخلاصة الأوروبية بشأن تسميم نافالني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-14

منظمة العفو الدولية: إيران ترتكب عمليات قتل جماعي "على نطاق غير مسبوق"

LBCI
أخبار دولية
2026-02-14

ترامب يشيد بسلاح "المُربك" خلال لقائه عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-17

القرض الحسن تنفي تغيير اسمها: بيع وشراء الذهب يتم عبر شركات تجارية مرخّصة ووفق الأطر القانونية

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-06

هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: وزير الخارجية توجه إلى مكان إجراء المفاوضات في مسقط

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى المواطنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

فضل الله: على الحكومة والدولة ان تقوم بواجباتها وتبذل قصارى جهدها لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
06:52

كالاس: لا أشعر أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتحديد موعد لانضمام أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
04:13

الراعي: الوطن ليس فكرة مجرّدة بل عرس مشترك والتغيير الوطني يبدأ بتغيير الذات الشخصية

LBCI
آخر الأخبار
15:33

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: قوى حرس الحدود صادرت شحنة من المخدرات بلغت 135 كغ وأكثر من 300 كف من مادة الحشيش وبندقية كلاشنكوف بعد اشتباك مع عدد من المهربين كانوا قادمين من لبنان باتجاه الأراضي السورية قرب مدينة الزبداني غرب دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العالم يحتفل بعيد الحب: زفاف جماعي في ليما ورسائل سياسية من البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عيدُ الحبِ: غربةٌ يعاني منها معظمُ اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بالأرقام... مليارات تتبخر من السوق الرقمي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
11:30

ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تتألّق بإطلالة رومانسية في عيد الحب (صور)

LBCI
اقتصاد
12:46

ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية للبنان إلى +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة

LBCI
حال الطقس
02:45

استقرار يليه تقلب... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
14:11

هيئة التشريع والاستشارات ردت على طلب وزير الداخلية وسؤاله لها حول اقتراع المغتربين وجاء ردها بأنه يحق للمغتربين التصويت من الخارج للـ١٢٨ نائبا

LBCI
أخبار لبنان
04:31

رئيس الجمهورية العراقي يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
03:51

دار الفتوى تعلن التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء في 17 شباط

LBCI
فنّ
12:00

بمناسبة عيد الحب... سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء لافتة (صور)

LBCI
أمن وقضاء
02:35

سلسلة عمليات لضابطة شتورا في الجمارك... هذه نتائجها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More