روسيا: مُسيرات أوكرانية تقصف منازل ومنشآت في فولغوغراد

أعلن مسؤول روسي أن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مباني سكنية ومنشآت صناعية في منطقة فولغوغراد بجنوب روسيا مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وتكثف أوكرانيا وروسيا الغارات بالطائرات المسيرة والصواريخ بعد أن فشلت محادثات السلام بوساطة الولايات المتحدة في تحقيق نتائج ملموسة.

وقال أندريه بوشاروف حاكم المنطقة على تطبيق تيليجرام إن أضرارا لحقت بعدة منازل خاصة وسيارات في مدينة فولغوغراد والأحياء المجاورة وإن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

وأضاف أن الطائرات المسيرة استهدفت بعض المنشآت الصناعية في المنطقة، دون تقديم تفاصيل.