إطلاق سراح شخصيتين من الإصلاحيين اعتقلتا إثر التظاهرات في إيران

أطلقت السلطات الإيرانية سراح شخصيتين من الإصلاحيين اعتقلتا في الأيام الماضية في إيران في أعقاب التظاهرات الحاشدة التي هزت الجمهورية الإسلامية في كانون الثاني، على ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.



وقال حجة كرماني، محامي المتحدث باسم جبهة الإصلاح جواد إمام والنائب السابق إبراهيم أصغر زاده، لوكالة إسنا، إنه تم إطلاق سراح موكّلَيه "قبل بضع دقائق بعد دفعهما كفالة". وتعدّ جبهة الإصلاح الائتلاف الرئيسي للتيار الإصلاحي.

وأضاف في التصريحات التي نقلتها لاحقا صحيفة "اعتماد" أنه قد يتم إطلاق سراح رئيسة جبهة الاصلاح آذر منصوري "خلال الأيام المقبلة".