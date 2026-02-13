العراق: نقل نحو 3000 سجين من تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا​

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه تم نقل نحو ثلاثة آلاف معتقل من تنظيم الدولة الإسلامية من السجون السورية إلى العراق حتى الآن ولا تزال العملية مستمرة، مضيفا أن بغداد تجري محادثات مع بعض الدول لترحيلهم قريبا.



وفي مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، قال حسين إن بغداد ستحتاج إلى مساعدات مالية إضافية للتعامل مع هذا التدفق، وحذر من تصاعد نشاط التنظيم المتشدد في سوريا في الآونة الأخيرة.

وذكر أن قرار إعادة تعيين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي شأن داخلي لكن العراق يأخذ إشارات أمريكا على محمل الجد.