وزير الخارجية الروسي بحث مع نظيره السعودي الوضع في إيران وغزة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الجمعة.



وأضافت الوزارة أنهما ناقشا الوضع فيما يتعلق بإيران والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.