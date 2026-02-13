زيلينسكي: التقيت بالمعارض الإيراني بهلوي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انه التقى مع رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران وأحد أكبر قادة المعارضة، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن .



وذكر في منشور على منصة "إكس": "ناقشنا أهمية تشديد العقوبات على النظام الإيراني وأي أنظمة دكتاتورية أخرى"، مضيفا أنهما استنكرا التعاون بين روسيا وإيران.