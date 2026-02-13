الولايات المتحدة تجيز لخمس شركات نفطية استئناف عملياتها في فنزويلا

أجازت الولايات المتحدة لخمس شركات نفطية كبرى، بينها أربع أوروبية، استئناف عملياتها في فنزويلا بإشراف واسع النطاق من واشنطن.



وفي وثيقة نشرت على موقع وزارة الخزانة، سمح لكل من الشركتين البريطانيتين "بي بي" و"شل" وللإيطالية "ايني" والإسبانية "ريبسول" بالعمل في قطاعي النفط والغاز في فنزويلا، فضلا عن الأميركية "شيفرون" التي كانت استمرت بنشاط معين في فنزويلا بناء على ترخيص استثنائي يعفيها من الحظر الذي فرضته واشنطن اعتبارا من العام 2019.