ماكرون: على أوروبا "تحديد قواعدها للتعايش" مع روسيا في حال إرساء السلام في أوكرانيا

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن من المفترض بأوروبا "تحديد قواعدها للتعايش" مع روسيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بغية "الحد من خطر التصعيد".



وقال الرئيس الفرنسي في خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "على الأوروبيين البدء بهذا العمل، انطلاقا من تفكيرهم ومصالحهم الخاصة".



واقترح أن "يُطلق الأوروبيون سلسلة من المشاورات في شأن هذا الموضوع المهم".



ورأى أن على دول القارة العجوز "تطوير" ترسانتها الدفاعية بفاعلية، لا سيما في ما يتعلق بأنظمة "الضربات الدقيقة" البعيدة المدى، إذا شاءت أن تكون في "موقع قوة" للتفاوض مع روسيا في المستقبل.