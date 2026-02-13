ترامب: "الخوف" دافع قوي في المفاوضات الصعبة مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة لجنود أمريكيين إن نهج إيران في المفاوضات النووية "صعب"، مشيرا إلى أن إثارة الخوف في طهران قد تكون ضرورية لحلّ المواجهة سلميا.وذكر ترامب خلال وجوده في قاعدة فورت براغ بولاية نورث كارولاينا أمام مجموعة من الجنود أنه "من الصعب التوصل إلى اتفاق معهم (إيران)... أحيانا لا بد من إثارة الخوف. فهذا هو الشيء الوحيد الذي سيحسم الوضع".وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن مسؤولون أميركيون إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط.وأشار ترامب أيضا في تصريحاته إلى قصف الولايات المتحدة لمواقع إيران النووية في حزيران الماضي.وقال ترامب في وقت سابق إنه يجري إرسال حاملة الطائرات الأكبر في العالم لكي تكون "جاهزة" إذا فشلت المفاوضات مع إيران.