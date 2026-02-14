ترامب: تغيير نظام الحكم في إيران هو "أفضل ما يمكن أن يحدث"

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تغيير نظام الحكم في إيران هو "أفضل ما يمكن أن يحدث"، بعدما أمر حاملة طائرات ثانية بالتوجه إلى الشرق الأوسط.



وردا على سؤال حول ما إذا يريد "تغييرا للنظام" في إيران، قال ترامب في تصريح لصحافيين في قاعدة فورت براغ العسكرية في ولاية كارولاينا الشمالية: "يبدو أن ذلك هو أفضل ما يمكن أن يحدث".



وأضاف ترامب: "منذ 47 عاما، وهم يتحدثون ويتحدثون ويتحدثون. في الأثناء، فقدنا الكثير من الأرواح".