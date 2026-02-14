واشنطن تعلن إرسال ستة أطنان من المعدات الطبية إلى فنزويلا

أعلنت الحكومة الأميركية أنها أرسلت أكثر من ستة أطنان من "المعدات الطبية ذات الأولوية" الى فنزويلا، لافتة الى أنها "الدفعة الأولى المرسلة في إطار حملة كبيرة".وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن "هذه المنتجات الصحية الحيوية ستساهم في ضمان استقرار النظام الصحي الفنزويلي، وتلبية الحاجات الطبية الملحة والحد من الأمراض التي يمكن تجنبها وإنقاذ أرواح".وتملك فنزويلا أكبر احتياطات نفطية مثبتة في العالم، لكن الإنتاج تراجع بشكل كبير خلال العقدين الماضيين من الحكم الاشتراكي، وقد أصبح اقتصاد البلاد وخدماتها الاجتماعية، بما في ذلك نظامها الصحي العام، في حال يرثى لها.وأشارت الخارجية الأميركية الى أن وزارة الصحة في حكومة الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز ستوزّع الأدوية التي تبرعت بها الولايات المتحدة على مستوى البلاد على أولئك الذين "يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة".وذكرت أن هذه هي "الدفعة الأولى المرسلة في إطار حملة كبيرة لزيادة الإمدادات الطبية الأساسية لفنزويلا".وجاء في البيان أن "استقرار النظام الصحي سيجذب استثمارات" من القطاع الخاص و"سيساعد فنزويلا على المضي نحو قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي". ولفتت الوزارة إلى أن ذلك "ينسجم مع نهجنا القائم على تعزيز التجارة لا المساعدات".وجاء الإعلان في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنه يعتزم زيارة فنزويلا مبديا رضاه عن أداء الرئيسة بالوكالة، في حين أجازت الولايات المتحدة لخمس شركات نفطية كبرى، بينها أربع أوروبية، استئناف عملياتها في فنزويلا بإشراف واسع النطاق من واشنطن.