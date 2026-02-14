ترامب يشيد بسلاح "المُربك" خلال لقائه عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو

تباهى الرئيس دونالد ترامب بسلاح أميركي سري أطلق عليه اسم "المُربك" يمكنه تعطيل أنظمة الدفاع الروسية والصينية خلال لقائه القوات الخاصة التي ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن هذا السلاح في حدث عام بعدما كشف سابقا عن بعض التفاصيل في مقابلات مختلفة.



وقال ترامب للجنود في قاعدة فورت براغ العسكرية في ولاية كارولاينا الشمالية: "حتى هم يتحدثون عن "المربك" لأنهم لم يتمكنوا من إطلاق شيء" في إشارة إلى تعطيل جزء كبير من الأنظمة الدفاعية الفنزويلية خلال العملية العسكرية في فنزويلا يوم 3 كانون الثاني التي اعتُقل خلالها مادورو وزوجته ونقلا إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما بتهم مرتبطة بالمخدرات.



وأضاف: "المعدات الروسية لم تعمل. المعدات الصينية لم تعمل. الجميع يحاول معرفة سبب تعطلها. ستكتشفون ذلك يوما ما".



وألقى ترامب الذي كان برفقة زوجته ميلانيا، كلمة أمام الجنود وعائلاتهم قبل أن يلتقي القوات الخاصة التي شاركت في العملية العسكرية في فنزويلا.



وفي نهاية كانون الثاني خلال تجمع حاشد، وصف الرئيس الأميركي عملية القبض على مادورو بأنها "واحدة من أروع وأسرع وأكثر العمليات العسكرية فتكا" التي "شهدناها على الإطلاق".



وقال: "دخلنا قاعدة عسكرية كبيرة وقوية للغاية برفقة مجموعة من الوطنيين الموهوبين بشكل لا يصدق والذين يحبون بلدنا".



كما ذكر الرئيس الأميركي في مقابلات استخدام القوات الأميركية في تلك العملية سلاحا جديدا غامضا أطلق عليه "المربك" الذي "يعطل عمليات العدو".



وقال ترامب لصحيفة نيويورك بوست: "دخلنا، ضغطوا على الأزرار ولم ينجح شيء"، مضيفا أن الفنزويليين، على سبيل المثال، لم يتمكنوا من إطلاق الصواريخ.



وأضاف خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأسبوع الماضي: "لا يُسمح لي بالتحدث عنه. لكن، سأقول لكم شيئا. هل تعرفون ما هو عليه؟ لم تعمل أي من أجهزتهم، هذا هو"، مؤكّدا أنه اختار اسم السلاح بنفسه.