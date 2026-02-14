السفير الأميركي في الناتو: روسيا قد لا تكون مستعدة أبدا لاتفاق سلام في أوكرانيا

أعلن السفير الأميركي في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن روسيا قد لا تكون مستعدة أبدا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتي شنتها موسكو قبل نحو أربع سنوات.



وقال السفير ماثيو ويتاكر خلال اجتماع في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أعتقد أن الأوكرانيين مستعدون لإبرام اتفاق معقول الآن، اتفاق عادل في ظل هذه الظروف".



وأضاف: "لكنني ببساطة لست مقتنعا بأن الروس مستعدون لعقد اتفاق، أو أنهم سيكونون مستعدين لذلك يوما ما".



وتظهر هذه التصريحات تناقضا مع ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق.



فقد دعا ترامب الجمعة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى "التحرك" للتوصل الى اتفاق مع روسيا، وذلك قبل جولة تفاوض جديدة مقررة الأسبوع المقبل.