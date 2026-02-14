رئيس البرلمان الفنزويلي يعلن إطلاق 17 سجينا سياسيا قبل إقرار قانون العفو

أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية إطلاق 17 سجينا سياسيا بموازاة المناقشات الجارية لإقرار قانون العفو العام.



وكتب خورخي رودريغيز على شبكات التواصل: "في إطار قانون العفو، يجري في هذا الوقت إطلاق 17 شخصا محرومين من حريتهم في زونا 7"، في إشارة إلى مركز الاعتقال في العاصمة كراكاس.