الجيش الأميركي: مقتل 3 أشخاص بعد قصف قارب في البحر الكاريبي
أخبار دولية
2026-02-14 | 01:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الأميركي: مقتل 3 أشخاص بعد قصف قارب في البحر الكاريبي
أعلن الجيش الأميركي عبر منصة إكس، أنه قصف قاربا في البحر الكاريبي أمس الجمعة مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، في أحدث واقعة من نوعها خلال الأشهر القليلة الماضية.
وذكر الجيش أن القارب "تورط في عمليات تهريب مخدرات".
أخبار دولية
الجيش الأميركي
قصف
قارب
البحر الكاريبي
التالي
روبيو: الولايات المتحدة برئاسة ترامب تريد قيادة "ترميم" النظام العالمي
رئيس البرلمان الفنزويلي يعلن إطلاق 17 سجينا سياسيا قبل إقرار قانون العفو
السابق
آخر الأخبار
0
آخر الأخبار
06:21
الرئيس سعد الحريري: بانتخابات وبلا انتخابات أنا وإياكم "عالحلوة والمرة" ولا شيء يفرقنا وبفضلكم، وبفضل وحدتنا لا شيء يستطيع أن يكسرنا
خبر عاجل
06:20
الرئيس سعد الحريري: نحن نريد أفضل العلاقات مع كل الدول العربية بدءا من الجارة الأقرب سوريا الجديدة سوريا الحرة التي تخلصت من نظام التشبيح والاجرام
خبر عاجل
06:20
الرئيس سعد الحريري: تيار المستقبل سيكون صوتهم بالاستحقاقات الوطنية وأهمها الانتخابات النيابية
أخبار دولية
05:03
فون دير لاين: على الاتحاد الأوروبي تفعيل ميثاق الدفاع المشترك
أخبار دولية
05:01
عباس يدعو إسرائيل إلى رفع "المعوقات" أمام المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
04:46
روبيو: ترامب يفضل إبرام اتفاق مع إيران لكن هذا صعب للغاية
أخبار دولية
04:10
روبيو: الولايات المتحدة برئاسة ترامب تريد قيادة "ترميم" النظام العالمي
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-02
جلسة مناقشة خطة الجيش قائمة حتى إشعار آخر
أمن وقضاء
2026-02-02
روابط دعوة وهميّة للانضمام إلى "Group"... قوى الأمن تحذّر من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر "واتساب"
أخبار دولية
2025-10-06
إسرائيل تُحيي الذكرى الثانية للسابع من تشرين الأول على وقع محادثات لإنهاء حرب غزة
أخبار لبنان
2025-10-06
رسالة من قبلان لسلام: المطلوب أن تكون بحجم صخرة الوحدة الوطنية مصدر سلطات لبنان
أخبار لبنان
05:36
عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل المحامي فادي سعد للـLBCI: سعد الحريري لم يعتبر يوماً أن هناك ضغطاً سعودياً... ولهذا السبب خرج من لبنان
أخبار لبنان
03:54
مناصرو "المستقبل" يشاركون في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري... "بدنا الحريري يرجع عالسياسة"
أخبار لبنان
03:33
حشود من البقاع تتجّه الى بيروت للمشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
أخبار لبنان
03:22
في ذكرى استشهاده الـ21... هكذا تبدو الصورة من أمام ضريح الرئيس رفيق الحريري
أخبار لبنان
03:17
ترقب لكلمة الحريري... هكذا تبدو الأجواء في بيت الوسط
أخبار دولية
16:39
ترامب: أعتقد أن المفاوضات مع إيران ستنجح وإذا لم يتحقق ذلك سيكون يوما سيئا لهم
أخبار دولية
13:42
الأميركيون نحو انسحاب كامل من سوريا
أخبار دولية
13:38
سفينة أميركية تحمل أكثر من 75 طائرة الى الشرق الاوسط
أخبار دولية
13:33
مهلة ترامب لإيران تشعل تل أبيب: استعدادات عسكرية تحسبًا لفشل المفاوضات
أخبار لبنان
06:48
تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت
حال الطقس
03:02
المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة
أمن وقضاء
15:35
تدابير سير نتيجة انجراف التربة على طريق لحفد - سقي رشميا - جاج - ترتج
خبر عاجل
09:13
نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد
أخبار دولية
01:08
ترامب يشيد بسلاح "المُربك" خلال لقائه عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو
أخبار دولية
00:28
مسؤولان لرويترز: الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات تستمر أسابيع ضد إيران
خبر عاجل
13:55
صندوق النقد: مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد أموال المودعين الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخراً يمثل خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي ومنح المودعين إمكانية الوصول التدريجي إلى ودائعهم
أخبار لبنان
01:33
نازك الحريري في ذكرى استشهاد رفيق الحريري: لنكمل معاً مسيرة قيام دولة القانون
