الجيش الأميركي: مقتل 3 أشخاص بعد قصف قارب في البحر الكاريبي

أعلن الجيش الأميركي عبر منصة إكس، أنه قصف قاربا في البحر الكاريبي أمس الجمعة مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، في أحدث واقعة من نوعها خلال الأشهر القليلة الماضية.وذكر الجيش أن القارب "تورط في عمليات تهريب مخدرات".