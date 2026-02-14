روبيو: ترامب يفضل إبرام اتفاق مع إيران لكن هذا صعب للغاية

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقابلة مع بلومبرغ نيوز في ميونيخ أن الرئيس دونالد ترامب يفضل إبرام اتفاق مع إيران، لكن ذلك صعب للغاية.وأكد أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزامها بإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرا الى أن الروس يخسرون ما بين سبعة آلاف وثمانية آلاف جندي أسبوعيا.