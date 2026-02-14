عباس يدعو إسرائيل إلى رفع "المعوقات" أمام المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رفع "كل المعوقات" التي تفرضها إسرائيل أمام تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك في خطاب ألقاه نيابة عنه رئيس وزرائه محمد مصطفى في افتتاح القمة السنوية التاسعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.



وجاء في الخطاب: "نؤكد ضرورة رفع كل المعوقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي أمام تنفيذ الترتيبات المرتبطة بالمرحلة الثانية من الاتفاق بما في ذلك عمل" اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي ستتولى إدارة القطاع موقتا.