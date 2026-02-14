زيلينسكي: الضربات الروسية لم توفر "محطة طاقة واحدة" في أوكرانيا… وبوتين "عبد للحرب“

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن جميع محطات توليد الطاقة في أوكرانيا تضررت بفعل الهجمات الروسية، في وقت تتهم كييف وحلفاؤها موسكو بتعمد حرمان الأوكرانيين وسائل التدفئة مع تدني درجات الحرارة.



وقال زيلينسكي في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن "ليس هناك محطة توليد طاقة واحدة في أوكرانيا لم تتضرر من الضربات الروسية"، مضيفا "نتمكن أحيانا من إيصال صواريخ جديدة لأنظمة باتريوت أو ناسامس قبيل وقوع هجوم، وأحيانا في اللحظة الأخيرة".

ودعا الى تسريع وتيرة تسليم الأسلحة لأنظمة الدفاع الجوي التي حصلت عليها أوكرانيا من دول غربية.

في سياق متصل، وصف الرئيس زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "عبد للحرب".

ورأى زيلينسكي أن بوتين "لا يمكنه التخلي عن فكرة الحرب نفسها. ربما يعتبر نفسه قيصرا، لكنه في الحقيقة عبد للحرب".