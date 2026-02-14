نجل شاه إيران المخلوع رضا بهلوي يدعو ترامب إلى "مساعدة" الشعب الإيراني: حان وقت التخلص من الجمهورية الاسلامية

دعا نجل شاه إيران المخلوع رضا بهلوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى "مساعدة" الشعب الإيراني، معتبرا أنه "حان وقت التخلص من الجمهورية الاسلامية".



وقال مخاطبا ترامب في مؤتمر صحافي عقده على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، إن "الشعب الإيراني سمعكم تقولون إن المساعدة في طريقها (إليه) وهو يؤمن بكم. ساعدوه".



وأضاف بهلوي الذي يقيم في نيويورك: "حان وقت التخلص من الجمهورية الاسلامية. إنه المطلب الذي يتردد صداه منذ إراقة دماء أبناء وطني"، في إشارة الى الاحتجاجات الدامية التي شهدتها إيران أخيرا.

