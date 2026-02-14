أميركا: روبيو اجتمع مع وزير الخارجية السوري وقائد قوات سوريا الديمقراطية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.وشدد روبيو على أهمية تنفيذ اتفاق دائم لوقف إطلاق نار وللاندماج في شمال شرق سوريا، ورحب بالتزام الحكومة السورية بالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة.