200 ألف متظاهر ضد السلطات الإيرانية في ميونيخ

تظاهر نحو مئتي الف شخص بعد ظهر السبت في ميونيخ ضد السلطات الإيرانية، بحسب تقدير جديد أبلغته الشرطة البافارية لوكالة فرانس برس، وذلك على هامش مؤتمر الأمن الذي تستضيفه المدينة حتى الاحد.



وكانت الشرطة قدرت في وقت سابق عدد المشاركين في التظاهرة بثمانين الف شخص، حضروا للمطالبة بسقوط الجمهورية الإسلامية عقب قمع دام لموجة واسعة من الاحتجاجات منذ نهاية كانون الاول.