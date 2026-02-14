نجل الشاه المخلوع يتعهد قيادة "مرحلة انتقالية" في إيران

أكد نجل الشاه المخلوع رضا بهلوي استعداده لقيادة "مرحلة انتقالية" تؤدي الى "مستقبل ديموقراطي وعلماني" في إيران، وذلك في كلمة ألقاها السبت أمام حشد من مناصريه في مدينة ميونيخ الألمانية.



وقال بهلوي: "أنا هنا لضمان الانتقال نحو مستقبل ديموقراطي وعلماني".



وأضاف: "أتعهد أن أكون قائد المرحلة الانتقالية لكم، لكي نحصل يوما ما على فرصة تقرير مصير بلادنا من خلال مسار ديموقراطي وشفاف نحو صناديق الاقتراع"، وذلك أمام تجمع مناهض لسلطات الجمهورية الإسلامية، شارك فيه نحو 200 ألف شخص بحسب الشرطة.

