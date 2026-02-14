وزير الخارجية فرنسي: تسميم نافالني يظهر استعداد بوتين لاستخدام "السلاح الكيميائي ضد شعبه"

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لاستخدام "الأسلحة الكيميائية ضد شعبه"، وذلك بعد اتهام خمس دول أوروبية موسكو بتسميم المعارض أليكسي نافالني الذي قضى في السجن عام 2024.وكتب بارو على منصة "إكس": "نعلم الآن أن فلاديمير بوتين مستعد لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه"، لافتا الى أن نافالني قضى "نتيجة تسميمه بأحد عناصر غاز الأعصاب الأكثر فتكا".