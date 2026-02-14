البحرين ومصر تحاولان احتواء التوتر بين السعودية والإمارات

أفاد مصدران وكالة فرانس برس بأن البحرين ومصر تسعيان إلى تخفيف حدة التوتر بين الإمارات والسعودية، بعدما بلغت الخلافات بينهما ذروتها في كانون الأول الماضي.وقال مسؤول خليجي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع: "تقود البحرين جهود وساطة بين السعودية والإمارات لحل سوء التفاهم القائم".وأوضح أن الهدف هو "رأب الصدع وتقريب وجهات النظر" بين الجانبين.وأضاف: "هذه مسألة خليجية، ويجب حلها في الخليج"، مؤكدا أن هذه "مبادرة بحرينية وليست خطوة من مجلس التعاون الخليجي".لكن مصدرا مقربا من الحكومة السعودية أكد أن "لا حاجة للوساطة" مع الإمارات، مؤكدا أن قنوات الاتصال المباشر ما زالت مفتوحة بين البلدين.