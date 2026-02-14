زيلينسكي يعلن أنه تحدث مع ويتكوف وكوشنر قبل مباحثات جنيف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تحدث هاتفيا مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قبل الجولة الجديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف وواشنطن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في جنيف.



وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أجريت محادثة مع مبعوثي الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قبل الاجتماعات الثلاثية في جنيف. ونحن نتطلع إلى اجتماعات مثمرة".