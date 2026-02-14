الأخبار
رئيسة وزراء الدنمارك: رغبة ترامب في ضم غرينلاند "لا تزال على حالها"

أخبار دولية
2026-02-14 | 16:12
رئيسة وزراء الدنمارك: رغبة ترامب في ضم غرينلاند &quot;لا تزال على حالها&quot;
2min
رئيسة وزراء الدنمارك: رغبة ترامب في ضم غرينلاند "لا تزال على حالها"

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لا تزال على حالها" بشأن السيطرة على جزيرة غرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي تحت سيادة كوبنهاغن.

وقالت فريدريكسن: "لسوء الحظ، أعتقد أن رغبته لا تزال على حالها"، وذلك ردا على سؤال عما اذا كان ترامب لا يزال يريد الاستيلاء على غرينلاند.

ولم يخف ترامب هذه الرغبة منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل عام، مسوغا ذلك بمخاوف تتصل بالأمن القومي ومواجهة حضور روسيا والصين في الدائرة القطبية الشمالية.

وأثارت التصريحات العدائية للرئيس الأميركي حول هذا الموضوع توترات شديدة مع الاتحاد الأوروبي. الا أنه تراجع في العلن عن تهديداته الشهر الماضي بعد موافقته على "إطار عمل" للمفاوضات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، بهدف منح الولايات المتحدة نفوذا أكبر في غرينلاند.

لكن فريدريكسن قالت في خلال جلسة نقاش حول الأمن في منطقة القطب الشمالي: "الجميع يسألنا عما إذا كنا نعتقد أن الأمر قد انتهى؟ لا، نحن لا نعتقد أنه انتهى".

وأكدت رئيسة وزراء الدنمارك ورئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن أن الضغط الذي يمارس على سكان الجزيرة "غير مقبول"، رغم اعتبار نيلسن أنه تم اتخاذ "بضع خطوات في الاتجاه الصحيح".

وقالت فريدريكسن: "لدينا الآن فريق عمل. سنرى ما إذا كان بإمكاننا إيجاد حل... ولكن بالطبع هناك خطوط حمر لا يجب تجاوزها".

أخبار دولية

وزراء

الدنمارك:

ترامب

غرينلاند

"لا

حالها"

أكسيوس: ترامب ونتنياهو يتفقان على ضرورة تقليص مبيعات النفط الإيراني للصين
زيلينسكي يعلن أنه تحدث مع ويتكوف وكوشنر قبل مباحثات جنيف
LBCI السابق

