الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيسة وزراء الدنمارك: رغبة ترامب في ضم غرينلاند "لا تزال على حالها"
أخبار دولية
2026-02-14 | 16:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رئيسة وزراء الدنمارك: رغبة ترامب في ضم غرينلاند "لا تزال على حالها"
أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لا تزال على حالها" بشأن السيطرة على جزيرة غرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي تحت سيادة كوبنهاغن.
وقالت فريدريكسن: "لسوء الحظ، أعتقد أن رغبته لا تزال على حالها"، وذلك ردا على سؤال عما اذا كان ترامب لا يزال يريد الاستيلاء على غرينلاند.
ولم يخف ترامب هذه الرغبة منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل عام، مسوغا ذلك بمخاوف تتصل بالأمن القومي ومواجهة حضور روسيا والصين في الدائرة القطبية الشمالية.
وأثارت التصريحات العدائية للرئيس الأميركي حول هذا الموضوع توترات شديدة مع الاتحاد الأوروبي. الا أنه تراجع في العلن عن تهديداته الشهر الماضي بعد موافقته على "إطار عمل" للمفاوضات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، بهدف منح الولايات المتحدة نفوذا أكبر في غرينلاند.
لكن فريدريكسن قالت في خلال جلسة نقاش حول الأمن في منطقة القطب الشمالي: "الجميع يسألنا عما إذا كنا نعتقد أن الأمر قد انتهى؟ لا، نحن لا نعتقد أنه انتهى".
وأكدت رئيسة وزراء الدنمارك ورئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن أن الضغط الذي يمارس على سكان الجزيرة "غير مقبول"، رغم اعتبار نيلسن أنه تم اتخاذ "بضع خطوات في الاتجاه الصحيح".
وقالت فريدريكسن: "لدينا الآن فريق عمل. سنرى ما إذا كان بإمكاننا إيجاد حل... ولكن بالطبع هناك خطوط حمر لا يجب تجاوزها".
أخبار دولية
وزراء
الدنمارك:
ترامب
غرينلاند
"لا
حالها"
التالي
أكسيوس: ترامب ونتنياهو يتفقان على ضرورة تقليص مبيعات النفط الإيراني للصين
زيلينسكي يعلن أنه تحدث مع ويتكوف وكوشنر قبل مباحثات جنيف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-15
رئيسة وزراء الدنمارك: واشنطن لا تزال راغبة بالسيطرة على غرينلاند والخلاف معها "جوهري"
أخبار دولية
2026-01-15
رئيسة وزراء الدنمارك: واشنطن لا تزال راغبة بالسيطرة على غرينلاند والخلاف معها "جوهري"
0
أخبار دولية
2026-01-14
وزير دنماركي: "من الواضح" أن دونالد ترامب "لديه رغبة في غزو غرينلاند"
أخبار دولية
2026-01-14
وزير دنماركي: "من الواضح" أن دونالد ترامب "لديه رغبة في غزو غرينلاند"
0
أخبار دولية
2026-01-05
رئيسة وزراء الدنمارك تدعو الولايات المتحدة الى "الكف عن تهديداتها" بشأن غرينلاند
أخبار دولية
2026-01-05
رئيسة وزراء الدنمارك تدعو الولايات المتحدة الى "الكف عن تهديداتها" بشأن غرينلاند
0
أخبار دولية
2026-02-02
رئيس وزراء غرينلاند: ترامب لا يزال يسعى للسيطرة على غرينلاند
أخبار دولية
2026-02-02
رئيس وزراء غرينلاند: ترامب لا يزال يسعى للسيطرة على غرينلاند
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:43
أكسيوس: ترامب ونتنياهو يتفقان على ضرورة تقليص مبيعات النفط الإيراني للصين
أخبار دولية
16:43
أكسيوس: ترامب ونتنياهو يتفقان على ضرورة تقليص مبيعات النفط الإيراني للصين
0
أخبار دولية
15:46
زيلينسكي يعلن أنه تحدث مع ويتكوف وكوشنر قبل مباحثات جنيف
أخبار دولية
15:46
زيلينسكي يعلن أنه تحدث مع ويتكوف وكوشنر قبل مباحثات جنيف
0
أخبار دولية
14:50
البحرين ومصر تحاولان احتواء التوتر بين السعودية والإمارات
أخبار دولية
14:50
البحرين ومصر تحاولان احتواء التوتر بين السعودية والإمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2026-02-03
إرجاء مهمة أرتميس 2 القمرية التابعة لناسا إلى آذار
علوم وتكنولوجيا
2026-02-03
إرجاء مهمة أرتميس 2 القمرية التابعة لناسا إلى آذار
0
علوم وتكنولوجيا
2026-02-08
إيلون ماسك: سبيس إكس ستعطي الأولوية لبناء "مدينة ذاتية النمو" على سطح القمر
علوم وتكنولوجيا
2026-02-08
إيلون ماسك: سبيس إكس ستعطي الأولوية لبناء "مدينة ذاتية النمو" على سطح القمر
0
علوم وتكنولوجيا
2026-02-03
لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس
علوم وتكنولوجيا
2026-02-03
لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس
0
أخبار دولية
2026-01-15
الرئيسة الفنزويلية بالوكالة تقول إن المكالمة مع ترامب كانت "مثمرة ولبقة"
أخبار دولية
2026-01-15
الرئيسة الفنزويلية بالوكالة تقول إن المكالمة مع ترامب كانت "مثمرة ولبقة"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عيد الحب في الفيليبين... عشق من نوع آخر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
العالم يحتفل بعيد الحب: زفاف جماعي في ليما ورسائل سياسية من البيت الأبيض
تقارير نشرة الاخبار
13:47
العالم يحتفل بعيد الحب: زفاف جماعي في ليما ورسائل سياسية من البيت الأبيض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
عيدُ الحبِ: غربةٌ يعاني منها معظمُ اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:46
عيدُ الحبِ: غربةٌ يعاني منها معظمُ اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بالأرقام... مليارات تتبخر من السوق الرقمي
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بالأرقام... مليارات تتبخر من السوق الرقمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تجمّع اشتراكي حاشد في عبيه: تيمور جنبلاط: متمسكون بالمصالحة والشيخ ابي المنى هويتنا عربية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تجمّع اشتراكي حاشد في عبيه: تيمور جنبلاط: متمسكون بالمصالحة والشيخ ابي المنى هويتنا عربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
جمهور الحريري يثير حماس العودة للعمل السياسي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
جمهور الحريري يثير حماس العودة للعمل السياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الرئيس الحريري في بيت الوسط… إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الرئيس الحريري في بيت الوسط… إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
١٤ شباط ٢٠٢٦... ويبقى سعد الحريري الرقم الصعب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
١٤ شباط ٢٠٢٦... ويبقى سعد الحريري الرقم الصعب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
مؤتمر ميونيخ 62: الأمن في زمن إعادة رسم النظام العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:20
مؤتمر ميونيخ 62: الأمن في زمن إعادة رسم النظام العالمي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
03:02
المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة
تقارير نشرة الاخبار
03:02
المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة
2
أخبار دولية
01:08
ترامب يشيد بسلاح "المُربك" خلال لقائه عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو
أخبار دولية
01:08
ترامب يشيد بسلاح "المُربك" خلال لقائه عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو
3
اقتصاد
12:46
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية للبنان إلى +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة
اقتصاد
12:46
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية للبنان إلى +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة
4
أخبار دولية
00:28
مسؤولان لرويترز: الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات تستمر أسابيع ضد إيران
أخبار دولية
00:28
مسؤولان لرويترز: الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات تستمر أسابيع ضد إيران
5
خبر عاجل
14:11
هيئة التشريع والاستشارات ردت على طلب وزير الداخلية وسؤاله لها حول اقتراع المغتربين وجاء ردها بأنه يحق للمغتربين التصويت من الخارج للـ١٢٨ نائبا
خبر عاجل
14:11
هيئة التشريع والاستشارات ردت على طلب وزير الداخلية وسؤاله لها حول اقتراع المغتربين وجاء ردها بأنه يحق للمغتربين التصويت من الخارج للـ١٢٨ نائبا
6
أخبار لبنان
01:33
نازك الحريري في ذكرى استشهاد رفيق الحريري: لنكمل معاً مسيرة قيام دولة القانون
أخبار لبنان
01:33
نازك الحريري في ذكرى استشهاد رفيق الحريري: لنكمل معاً مسيرة قيام دولة القانون
7
خبر عاجل
09:26
وليد جنبلاط من بيت الوسط: اتفاق الطائف قابل للتطبيق والجيش يقوم بجهد جبار لناحية حصر السلاح والتشكيك يحصل من البعض من الداخل ونحيي الشيخ سعد على خطابه وتحيته الى اهل الجنوب ممتازة وهناك انتخابات وجاهزون لها
خبر عاجل
09:26
وليد جنبلاط من بيت الوسط: اتفاق الطائف قابل للتطبيق والجيش يقوم بجهد جبار لناحية حصر السلاح والتشكيك يحصل من البعض من الداخل ونحيي الشيخ سعد على خطابه وتحيته الى اهل الجنوب ممتازة وهناك انتخابات وجاهزون لها
8
أخبار لبنان
03:17
ترقب لكلمة الحريري... هكذا تبدو الأجواء في بيت الوسط
أخبار لبنان
03:17
ترقب لكلمة الحريري... هكذا تبدو الأجواء في بيت الوسط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More