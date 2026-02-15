شينخوا: وزيرخارجية الصين يلتقي نظيرته الكندية في منتدى ميونيخ

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي التقى بنظيرته الكندية أنيتا أناند في مؤتمر ميونيخ للأمن، وأشاد بزيارة رئيس الوزراء مارك كارني الأخيرة إلى الصين ووصفها بأنها "مثمرة".



وأشارت شينحوا إلى أن أناند قالت إن الزيارة كانت "ناجحة للغاية" وفتحت عهدا جديدا في العلاقات بين كندا والصين.