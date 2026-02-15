الأخبار
شينخوا: وزيرخارجية الصين يلتقي نظيرته الكندية في منتدى ميونيخ

أخبار دولية
2026-02-15 | 00:31
print
شينخوا: وزيرخارجية الصين يلتقي نظيرته الكندية في منتدى ميونيخ
0min
شينخوا: وزيرخارجية الصين يلتقي نظيرته الكندية في منتدى ميونيخ

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي التقى بنظيرته الكندية أنيتا أناند في مؤتمر ميونيخ للأمن، وأشاد بزيارة رئيس الوزراء مارك كارني الأخيرة إلى الصين ووصفها بأنها "مثمرة".

وأشارت شينحوا إلى أن أناند قالت إن الزيارة كانت "ناجحة للغاية" وفتحت عهدا جديدا في العلاقات بين كندا والصين.

أخبار دولية

وزيرخارجية

الصين

يلتقي

نظيرته

الكندية

منتدى

ميونيخ

