بوليتيكو: وزارة العدل الأميركية تبعث رسالة بشأن تنقيح في ملفات إبستين إلى المشرعين
أخبار دولية
2026-02-15 | 00:34
بوليتيكو: وزارة العدل الأميركية تبعث رسالة بشأن تنقيح في ملفات إبستين إلى المشرعين
ذكر موقع بوليتيكو الإخباري أمس السبت أن وزارة العدل الأميركية أرسلت رسالة إلى أعضاء مجلس النواب بشأن عمليات تنقيح في الملفات المتعلقة بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.
وتتضمن الرسالة، التي يقتضيها القانون، وصفا عاما لأنواع التنقيح التي تمت، وقائمة بالأشخاص البارزين المذكورين في الملفات بأي شكل من الأشكال.
وتتضمن الرسالة أيضا قائمة شاملة بالشخصيات البارزة أو "الأشخاص البارزين على الساحة السياسية" المشار إليهم في الملفات، حتى لو لم تكن لهم أي علاقة مع إبستين أو شريكته لفترة طويلة، جيسلين ماكسويل، ولكنهم ورد ذكرهم في مصادر مثل قصاصات الصحف.
ولا تذكر الرسالة، التي أرسلت إلى رئيسي لجنتي القضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، السياق الذي يظهر فيه أي اسم.
ولم ترد وزارة العدل حتى الآن على طلب للتعليق.
